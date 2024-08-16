Sürücü Direksiyon Hakimiyetini Kaybetti, Buğday Yüklü Tır Yola Devrildi

Tunceli’nin Pülümür ilçesi yakınlarında sürücüsünün kontrolünden çıkan buğday yüklü tır devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Sürücü Direksiyon Hakimiyetini Kaybetti, Buğday Yüklü Tır Yola Devrildi

Tunceli-Pülümür karayolu Üzümlü Dere mevkiinde, Hamit B. idaresindeki buğday yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu devrildi.

Kazada sürücü hafif yaralanırken ihbar üzerine olay yerine 112, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü daha sonra ambulansla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Virajda meydana gelen kaza nedeniyle jandarma trafik ekipleri karayolunda önlem aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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