Kontrollü Yıkım Faciaya Yol Açtı! Yıkımı Yapılan Apartman, Diğer Apartmanın Üzerine Devrildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde kontrollü yıkımı gerçekleştirilen 4 katlı apartman, yolun karşısındaki başka bir apartmanın üzerine devrildi. Korku dolu anlar yaşayan apartmandakiler yıkım çalışmasını yürüten ekipler arasında tartışma çıktı.

Kontrollü Yıkım Faciaya Yol Açtı! Yıkımı Yapılan Apartman, Diğer Apartmanın Üzerine Devrildi

Hatay'ın İskenderun ilçesine bağlı Numune Mahallesi 190. Sokak’taki ağır hasarlı 4 katlı apartmanın kontrollü yıkımına başlandı.

Kontrollü Yıkım Faciaya Yol Açtı! Yıkımı Yapılan Apartman, Diğer Apartmanın Üzerine Devrildi - Resim : 1

Ekiplerin çalışması sırasında bilinmeyen bir nedenle bina yan yatıp, yolun karşısındaki 3 katlı apartmanın üzerine devrildi. Büyük panik yaşayan apartmandakiler ile yıkım çalışmasını yürüten ekipler arasında gerginlik çıktı.

Kontrollü Yıkım Faciaya Yol Açtı! Yıkımı Yapılan Apartman, Diğer Apartmanın Üzerine Devrildi - Resim : 2

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, tarafları sakinleştirdi. Hasar gören apartman tahliye edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: DHA

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