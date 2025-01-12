Sosyal Medyadan Polisle Dalga Geçen Suç Makinesi Ertesi Gün Yakalandı

Adana Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 ay önce cezaevinden firar eden, "dolandırıcılık", "uyuşturucu kullanmak" ve "ruhsatsız silah taşımak" gibi 123 suçtan aranan Oğulcan Şahin’in (21) yakalanması için çalışma başlattı. Firari şüphelinin kullandığı otomobili tespit eden polis, aracın son olarak Adnan Menderes Bulvarı’nda olduğunu belirledi.

Bölgede araştırma yapan ekipler, otomobili durdurdu ancak Şahin’in içinde olmadığı tespit edildi. Oğulcan Şahin, polisin durdurup, kendini bulamadığı otomobilin önünde çektirdiği fotoğrafı, ‘Plakalara iyi bakın. Belki bulursunuz’ notuyla sosyal medya hesabında paylaştı.

POLİSLERE 'SİZİ BEKLEMİYORDUM' DEDİ

Yurt dışına kaçış hazırlığı yaptığı belirlenen Oğulcan Şahin’in sevgilisini de takibe alan polis, Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi’ndeki bir evde saklandığını tespit etti. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle eve operasyon düzenleyen polis, kapıyı kırıp içeri girdi. Paylaşımından bir gün sonra karşısında polisi görüp, “Sizi beklemiyordum” diyen Şahin, yere yatırılıp, ters kelepçe takılarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramada Kalaşnikof piyade tüfeği, ruhsatsız tabanca ile 35 mermi, çelik yelek, bir miktar uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi.

'HASIMLAR VAR, ONDAN SİLAH TAŞIYORUM'

Emniyete götürülen Şahin, ifadesinde, “Hasımlarım var. Silahları, kendimi korumak için bulunduruyordum” dedi. Şahin, işlemlerinin ardından önce adliyeye, buradan da cezaevine gönderildi. Ele geçirilen silahların daha önce herhangi bir olayda kullanılıp, kullanılmadığı araştırılıyor.

Kaynak: DHA