Sosyal Medyadan Çocuklara 'Molotof' Eğitim Veren Kişilere Operasyon! 2 Tutuklama

Çorum merkezli yürütülen bir soruşturma kapsamında, sosyal medya aracılığıyla çocuklara molotofkokteyli ve el yapımı patlayıcı hazırlama gibi yasa dışı eğitimler verdiği tespit edilen kişilere yönelik üç ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Çorum İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda, 18 yaş altı bireylerin sosyal medya üzerinden bazı radikal gruplar tarafından hedef alındığı belirlendi. Bu gruplarda, bomba ve molotof yapımı, silah kullanımı, eylem planlaması ve psikolojik yönlendirme gibi içeriklerin paylaşıldığı saptandı.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla 14 Ekim’de Çorum merkezli olarak Yozgat ve Niğde'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si, 17 Ekim’de çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

