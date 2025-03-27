Sinop'ta Ormanlık Alanda Örtü Yangını

Sinop'ta ormanlık alanda örtü yangını meydana geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Sinop'ta Ormanlık Alanda Örtü Yangını

Sinop'un Ada Mahallesi Altıntepe mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alevlere hızla müdahale eden itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak daha fazla büyümesini önledi. Çıkan yangında yaklaşık yarım dönümlük alan zarar görürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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