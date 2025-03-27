Kontrolünü Kaybetti, Direğe Çarptı, Ehliyetsiz Çıktı

Antalya Manavgat'ta bir otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Kazayı yapan otomobil sürücüsünün ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı.

Kontrolünü Kaybetti, Direğe Çarptı, Ehliyetsiz Çıktı

Antalya'nın Manavgat ilçesi Kasaplar Mahallesi Şeyh Şamil Caddesi'nde Emre S.'nin kullandığı 07 LB 531 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp aydınlatma direğine çarptı. Kazadan yara almadan kurtulan sürücünün trafik ekiplerince yapılan kontrolde ehliyetinin olmadığı belirlendi. Sürücü ve otomobil sahibine ayrı ayrı 18 bin 677'şer TL para cezası uygulandı.

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Kaynak: İHA

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Antalya Trafik kazası
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