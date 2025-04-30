Şile’de Deniz Kenarına Park Edilen Otomobil Denize Sürüklendi

Şile Kumbaba sahiline arkadaşlarıyla eğlenmeye giden bir kişi, iddiaya göre otomobilini deniz kenarına park etti. Kum zemine saplanan araç, dalgaların etkisiyle denize sürüklenerek su almaya başladı. Otomobilin battığını fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine traktör getirildi.

Traktöre bağlanan halat yardımıyla araç, zorlu bir çabayla kıyıya çekildi. Otomobilin denizde kalma ve kurtarılma anları, vatandaşların cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Olayda yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İHA