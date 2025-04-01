Siirt'te Fabrikada Yangın! Alevler Binayı Sardı

Siirt'te bir terlik fabrikasında yangın çıktı. Kısa sürede binayı saran alevler, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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Siirt'te Fabrikada Yangın! Alevler Binayı Sardı

Siirt'in Gökçebağ beldesi Yeni Mahalle Mehmet Süer Caddesi'nde bulunan bir terlik fabrikasında akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

KISA SÜREDE BİNAYI KAPLADI

Kısa sürede büyüyen yangın binayı kaplarken, ihbarla olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Fabrikada hasar oluşurken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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