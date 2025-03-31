5 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Jandarmadan Kaçamadı

Aydın'da, hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

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5 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Jandarmadan Kaçamadı

Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT timleri ve İsabeyli Karakol Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmada "Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçlarından aranan ve hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.B isimli şüpheli Nazilli ilçesinde yakalandı.

Şüpheli adli makamlarca tutuklanmasına müteakip Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İHA

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