Aydın'da Şüpheli Paket Alarmı! Bomba İmha Uzmanı Harekete Geçti
Aydın’ın Efeler ilçesinde kaldırıma bırakılan şüpheli alarma neden oldu. Vatandaşlar bölgeden uzaklaştırıldı, bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatılan çantanın içerisinden elbise ile tablet çıktı.
Aydın’ın Efeler ilçesinde Doğu Gazi Bulvarı’nda kaldırıma bırakılan bir şüpheli çanta 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polisler Doğal Gazi Bulvarının bir bölümünü trafiğe kapattı. Şüpheli paketin çevresi güvenlik şeridi ile kapatılıp vatandaşlar bölgeden uzaklaştırıldı.
Olay yerine gelen bomba imha uzman ekibi, fünye ile şüpheli paketi patlattı. Patlatılan çanta içerisinde elbise ve tablet çıktı. Olay yerinde incelemenin tamamlanmasının ardından Doğu Gazi Bulvarı trafiğe açıldı.
Kaynak: İHA