Park Halindeki Tıra Çarptı: 3 Yaralı

Borçka-Hopa karayolu Çifteköprü köyü mevkisinde Ercan K'nin (26) kullandığı 06 EPT 742 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halindeki 34 DST 023 plakalı tıra çarptı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Kazada, otomobil sürücüsü ve beraberindeki Medetcan K. (31) ile Onur Ö. (30) yaralandı.

Yaralılar, Hopa Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA