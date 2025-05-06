Siirtli Pilot Soner Yılmaz, Yamaç Paraşütü Şampiyonu Oldu

Diyarbakır’da düzenlenen Şehit Ali Gaffar Okan Yamaç Paraşütü Hedef Eğitim Yarışması’nda Siirtli sporcu Soner Yılmaz, Türkiye’nin dört bir yanından gelen 40 pilotu geride bırakarak genel klasman şampiyonluğunu kazandı.

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Siirtli Pilot Soner Yılmaz, Yamaç Paraşütü Şampiyonu Oldu

Türkiye Hava Sporları Federasyonu’nun 2025 faaliyet programında yer alan Şehit Ali Gaffar Okan Yamaç Paraşütü Hedef Eğitim Yarışması, Diyarbakır’ın Hani ilçesi Piraziz Yamaç Paraşütü alanında gerçekleşti. 40 seçkin pilotun hedefe en isabetli iniş için gökyüzünde mücadele ettiği yarışma, büyük heyecana sahne oldu. Siirtli yamaç paraşütü sporcusu Soner Yılmaz, üstün performansıyla genel klasman şampiyonu oldu.

Yarışmanın ödül töreninde Yılmaz’a madalyası, Hani Kaymakamı Mevlana Kürkcü tarafından takdim edildi. Törene sporcular, federasyon yetkilileri ve yerel yöneticiler katıldı. Şampiyon sporcu, başarısını Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Siirt Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Çalgan ve Siirt halkının desteklerine borçlu olduğunu ifade ederek teşekkürlerini sundu.

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Kaynak: İHA

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