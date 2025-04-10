Sarıkamış'ta Nisanda Kar Yağışı

Kars Sarıkamış'ta nisan ayında kar yağışı etkili oldu. Öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, vatandaşları şaşırttı.

Sarıkamış'ta Nisanda Kar Yağışı

Doğu Anadolu Bölgesi’nde bahar aylarına girilmesine rağmen kış şartları etkisini sürdürüyor. Özellikle yüksek kesimlerde zaman zaman görülen kar yağışları, bu kez Kars’ın Sarıkamış ilçesinde etkili oldu. 10 Nisan’da lapa lapa yağmaya başlayan kar, kısa sürede cadde, sokak ve araçları beyaz örtüyle kapladı.
Vatandaşlar işe gitmek üzere dışarı çıktıklarında sürpriz manzarayla karşılaştı.

Kars’ta kış sezonun yeniden açıldığına dikkat çeken vatandaşlar, "Evet 10 Nisan 2025 gördüğünüz gibi Sarıkamış’ta yoğun kar yağışı var. Bizler de evden çıktığımızda araçların üzeri karla kaplanmıştı. Sarıkamış’ta galiba sezon yeniden açılacak" dedi.

Sarıkamışlılar nisan ayında baharı beklerken gelen kar yağışını hayretle karşıladı. Meteoroloji yetkilileri, bölgede aralıklarla kar yağışının birkaç gün daha etkili olabileceğini ve zirai don riskine karşı çiftçilerin tedbirli olması gerektiğini açıkladı. Sarıkamış’ta aralıklarla kar yağışı etkili oluyor.

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Kaynak: İHA

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