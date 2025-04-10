Malatya'da Kayısı Üreticilerinden ‘Zirai Don’a Karşı Önlem

Soğuk hava ve sağanağın bir süredir etkisini gösterdiği Malatya'da, "zirai don" endişesi kayısı üreticilerini alarma geçirdi. Kentte bazı üreticiler bahçelerinde ateş yakarak bazıları ise ağaçlara naylon geçirerek önlem almaya çalışıyor.

Yeşilyurt ilçesi Özal Mahallesi'nde üretici Abdullah Toptaş, bu gece ve yarın gece saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altında seyretmesini beklediklerini ifade ederek bahçelerinde ateş yakarak önlem aldıklarını belirtti. Cahit Leventoğlu ise "zirai don" endişesiyle bazı üreticilerin bahçelerinde ateş yakarak, bazılarının ise ağaçlara naylon geçirerek tedbir almaya çalıştığını aktardı.

Kaynak: İHA