Şırnak’ta Freni Boşalan Tır Devrildi, Sürücü Yaralı

Şırnak’ın Cizre ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Bozalan Konutları mevkisinde, yeni Şırnak yolu üzerinde bir trafik kazası yaşandı. Şırnak yönünden Cizre istikametine doğru ilerleyen, plakası 73 ABN 299 olan ve toz kömür taşıyan bir tır, rampa aşağı indiği sırada frenlerinin tutmaması sonucu kontrolden çıktı. Virajı alamayan tır devrilerek kaza yaptı.

Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. İsmi henüz öğrenilemeyen tır sürücüsü, ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA