Manisa'da 40 Bin Dekarlık Zarar! Üzüm Bağlarını Don Vurdu

Manisa Alaşehir'deki üzüm bağlarını don vurdu. Yüzde 100'lere varan zararın olduğu bağlarda üreticiler devletin borçlarını ertelemesini istedi. 40 bin dekar alanın etkilendiği öğrenildi.

Son Güncelleme:
Manisa'da 40 Bin Dekarlık Zarar! Üzüm Bağlarını Don Vurdu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinin batı bölgesinde kalan Hacıaliler, Delemenler, Çakırcaali, Subaşı, Sonran, Üzümlü Mahallelerinde özellikle Alaşehir Çayı boyunca ve Üzümlü Mahallesi Azmak mevkiinde yüzde 100’lere varan oranda zarar görülürken, doğu bölgesinde Kemaliye, Piyadeler, Kavaklıdere mahalleleri bölgelerinde yüzde 20 civarlarında zarar görüldü. Sigorta yaptırmayan üreticiler devletten destek beklediklerini belirterek, borçlarının ertelenmesini istedi.

Üzüm üreticileri, "Bağlar açmıştı. Yaklaşık 30 santim filizler olmuştu. Havanın birden soğuması sonucu, bağlarımızı soğuk vurdu. Yüzde yüz zarar gören bağlarımız var. Damlama sularımızı açtık ama önleyemedik. Bağlarımızı ekonomik sıkıntılar nedeniyle sigorta da yaptıramadık. Devletimizden destek ve borçlarımızın ertelenmesini istiyoruz" dedi.

Manisa'da 40 Bin Dekarlık Zarar! Üzüm Bağlarını Don Vurdu - Resim : 1

40 BİN DEKAR ETKİLENDİ

Alaşehir Ziraat Odası Başkanı Özer Demir, önce telefonla mahalle muhtarlarını arayarak, bilgi aldı, daha sonra üzüm bağlarında zarar gören çiftçileri ziyaret ederek, bağlarda incelemelerde bulundu.
Zarar gören bağlarda incelemelerde bulunan Özer Demir, "Geçtiğimiz günlerde kısmen etkili olan alanlarda don afatıyla karşı karşıya kalmıştık. Bu gün yine bir don felaketi yaşadık. Bölgesel olarak etkisi değişik olmak üzere yüzde 20 ile yüzde 100 oranında zarar gören bağlarımız var. Sigortanın ne kadar önemli olduğunu bir kere daha gördük. Devlet sigortanın yüzde ellisini zaten destekliyor. Bütün çiftçilerimizin böyle afatlar yaşamaması, böyle afatlardan zarar görmemeleri için sigorta yaptırmalarını bir kere daha öneriyoruz. Yüksek kesimlerde bulunan kiraz bahçeleri de aynı oranlarda zarar gördü. Bir yıllık emekler heba oldu. Tüm çiftçilerimize geçmiş olsun" dedi.

Bugün meydana gelen don olayından sadece Alaşehir ilçesinde 40 bin dekar alanın etkilendiği öğrenildi.

CHP'li Gürer'den 'Tarımda İcra' Çıkışı: Tarla ve Hayvanlar HaczedilmemeliCHP'li Gürer'den 'Tarımda İcra' Çıkışı: Tarla ve Hayvanlar HaczedilmemeliSiyaset

Çiftçiye Büyük Darbe! Borçlar Ödenemedi, Tarlalar İcradan SatıştaÇiftçiye Büyük Darbe! Borçlar Ödenemedi, Tarlalar İcradan SatıştaEkonomi

Kaynak: İHA

Etiketler
Manisa
Son Güncelleme:
Şırnak’ta Freni Boşalan Tır Devrildi, Sürücü Yaralı Şırnak’ta Freni Boşalan Tır Devrildi, Sürücü Yaralı
Sosyal Medya Devinden Canlı Yayın Darbesi! Tümden Yasaklandı, Tek Bir Şartı Var Artık Sosyal Medya Devinden Canlı Yayın Darbesi! Tümden Yasaklandı, Tek Bir Şartı Var Artık
Bu Balıkları Yerken 2 Kez Düşünün! Derileri Resmen Zehir Saçıyor, Derisi Civa Deposu Bu Balıkları Yerken 2 Kez Düşünün! Derileri Resmen Zehir Saçıyor, Derisi Civa Deposu
Malatya'da Kayısı Üreticilerinden ‘Zirai Don’a Karşı Önlem Malatya'da Kayısı Üreticilerinden ‘Zirai Don’a Karşı Önlem
ÇOK OKUNANLAR
Ne Yaptın BYD! Rekor İndirim Resmen Başladı: 296 Bin Liraya Araç Satıyor Ne Yaptın BYD! Rekor İndirim Resmen Başladı: 296 Bin Liraya Araç Satıyor
Sabancı Holding ve Sabancı Üniversitesi'ne Büyük Şok! Atlı Köşk için 21 Yıl Sonra Bir İlk Sabancı Holding ve Sabancı Üniversitesi'ne Büyük Şok! Atlı Köşk için 21 Yıl Sonra Bir İlk
Ünlü Reçel ve Sos Markasında Alerji Skandalı: Acil Olarak Raflardan Toplatılıyor! Getirene Para Veriliyor Ünlü Reçel ve Sos Markası Acil Toplatılıyor
Gram Altına Yatırım Yapanlar Dikkat İslam Memiş Uyardı, Bu Hatayı Yapan Büyük Kaybeder Gram Altına Yatırım Yapanlar Dikkat İslam Memiş Uyardı, Bu Hatayı Yapan Büyük Kaybeder
Koç Holding KAP'a Bildirdi! Tam 12 Milyar Liralık Büyük Rekor Koç Holding KAP'a Bildirdi! Tam 12 Milyar Liralık Büyük Rekor