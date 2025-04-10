Manisa'da 40 Bin Dekarlık Zarar! Üzüm Bağlarını Don Vurdu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinin batı bölgesinde kalan Hacıaliler, Delemenler, Çakırcaali, Subaşı, Sonran, Üzümlü Mahallelerinde özellikle Alaşehir Çayı boyunca ve Üzümlü Mahallesi Azmak mevkiinde yüzde 100’lere varan oranda zarar görülürken, doğu bölgesinde Kemaliye, Piyadeler, Kavaklıdere mahalleleri bölgelerinde yüzde 20 civarlarında zarar görüldü. Sigorta yaptırmayan üreticiler devletten destek beklediklerini belirterek, borçlarının ertelenmesini istedi.

Üzüm üreticileri, "Bağlar açmıştı. Yaklaşık 30 santim filizler olmuştu. Havanın birden soğuması sonucu, bağlarımızı soğuk vurdu. Yüzde yüz zarar gören bağlarımız var. Damlama sularımızı açtık ama önleyemedik. Bağlarımızı ekonomik sıkıntılar nedeniyle sigorta da yaptıramadık. Devletimizden destek ve borçlarımızın ertelenmesini istiyoruz" dedi.

40 BİN DEKAR ETKİLENDİ

Alaşehir Ziraat Odası Başkanı Özer Demir, önce telefonla mahalle muhtarlarını arayarak, bilgi aldı, daha sonra üzüm bağlarında zarar gören çiftçileri ziyaret ederek, bağlarda incelemelerde bulundu.

Zarar gören bağlarda incelemelerde bulunan Özer Demir, "Geçtiğimiz günlerde kısmen etkili olan alanlarda don afatıyla karşı karşıya kalmıştık. Bu gün yine bir don felaketi yaşadık. Bölgesel olarak etkisi değişik olmak üzere yüzde 20 ile yüzde 100 oranında zarar gören bağlarımız var. Sigortanın ne kadar önemli olduğunu bir kere daha gördük. Devlet sigortanın yüzde ellisini zaten destekliyor. Bütün çiftçilerimizin böyle afatlar yaşamaması, böyle afatlardan zarar görmemeleri için sigorta yaptırmalarını bir kere daha öneriyoruz. Yüksek kesimlerde bulunan kiraz bahçeleri de aynı oranlarda zarar gördü. Bir yıllık emekler heba oldu. Tüm çiftçilerimize geçmiş olsun" dedi.

Bugün meydana gelen don olayından sadece Alaşehir ilçesinde 40 bin dekar alanın etkilendiği öğrenildi.

Kaynak: İHA