Çiftçiye Büyük Darbe! Borçlar Ödenemedi, Tarlalar İcradan Satışta

CHP'li Ömer Fethi Gürer, borçlarını ödeyemeyen çiftçilerin tarlalarının icra yoluyla satışa çıkarıldığını açıkladı ve çarpıcı veriler paylaştı. Martta 2 bin 937 tarla satışa çıkarılırken tarlaların en çok satışa çıkarıldığı illerin başında ise Kayseri yer aldı.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
Çiftçiye Büyük Darbe! Borçlar Ödenemedi, Tarlalar İcradan Satışta

CHP Niğde Milletvekili ve Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, Türkiye'de tarımın geldiği duruma dikkat çekmek için çarpıcı veriler açıkladı. Gürer, çiftçilerin borçlarını ödeyemediği için tarlaların icra yoluyla satışa çıkarıldığını açıkladı ve bu durumu 'tarım sektörü için ciddi bir tehdit' olarak nitelendirdi.

Sadece mart ayında 2 bin 937 tarla, icra daireleri ve sulh hukuk mahkemeleri tarafından satışa çıkarıldı. Mart ayının ilk 24 gününde 1959 tarlanın satış ihalesi yapılırken, 24-31 Mart arasında 978 tarla daha satışa sunulacak.

Tarlaların en çok satışa çıkarıldığı iller ise şöyle:

  1. Kayseri - 42 tarla
  2. Balıkesir - 41 tarla
  3. Eskişehir - 40 tarla
  4. Kırklareli - 33 tarla
  5. Afyonkarahisar - 32 tarla
  6. Ankara - 30 tarla
  7. Bursa - 29 tarla

Çiftçilerin bankalara 2024 aralık ayında borcunun 868 milyar 627 milyon 299 bin TL iken 2025 ocak ayında 899 milyar 745 milyon 729 bin TL’ye, 2025 Şubat ayında ise 935 milyar 936 milyon 324 bin TL’ye yükseldi. Gürer, "Bu artış, yalnızca iki aylık dönemde çiftçi borçlarında 67 milyar TL’lik bir artışın olduğunu gösteriyor" dedi.

2 AYDA YÜZDE 31 ARTTI

Çiftçilerin bankalara olan borçlarını ödeyememesi nedeniyle takibe düşen borç tutarının da hızla arttığını belirten Gürer, “2 ayda çiftçilerin bankalara zamanında ödeyemediği için takibe alınan borçları %31 artış gösterdi. Takibe düşen borçlardaki bu artış, daha fazla çiftçinin artık borçlarını ödeyemediğini ve bankalar tarafından takibe alındığını gösteriyor” ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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