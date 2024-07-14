Şanlıurfa'da Panik Dolu Anlar! Halk Otobüsü Devrildi, Yolcular Camları Kırarak Dışarı Çıktı
Şanlıurfa'da bir halk otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Yolcular camları kırarak dışarı çıkarken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Şanlıurfa'da Kısas Mahallesi yakınlarında dün akşam saatlerinde, kent merkezine yolcu taşıyan sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen halk otobüsü, kontrolden çıkarak devrildi.
Yan yatarak devrilen otobüsteki 15 yolcu, camları tekmeyle kırarak, dışarı çıktı. Yolcuların otobüsün camını kırarak dışarı çıkmaları cep telefonu kamerasına yansırken, hafif yaralanan bazı yolcular ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.
Kaynak: DHA