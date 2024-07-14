Edirne'de Kaçak Göçmen Operasyonu: 8 Kişi Yakalandı
Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen Fas uyruklu 5 kişi ve Filistin uyruklu 3 kaçak göçmen yakalandı.
Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları denetimlerde Lalapaşa ilçesine bağlı Demirköy'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış yapmak isteyen Fas uyruklu 5, merkeze bağlı Kemalköy'de ise Filistin uyruklu 3 kaçak göçmen yakaladı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Kaynak: DHA