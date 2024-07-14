Edirne'de Kaçak Göçmen Operasyonu: 8 Kişi Yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen Fas uyruklu 5 kişi ve Filistin uyruklu 3 kaçak göçmen yakalandı.

Edirne'de Kaçak Göçmen Operasyonu: 8 Kişi Yakalandı

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları denetimlerde Lalapaşa ilçesine bağlı Demirköy'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış yapmak isteyen Fas uyruklu 5, merkeze bağlı Kemalköy'de ise Filistin uyruklu 3 kaçak göçmen yakaladı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Hatay'da 7 Düzensiz Göçmen YakalandıHatay'da 7 Düzensiz Göçmen YakalandıGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Düzensiz göçmen göçmen Edirne Filistin
ATV Para Dağıtmaya Hazırlanıyor... Programı Sunacak İsim Bile Duyuruldu ATV Para Dağıtmaya Hazırlanıyor... Programı Sunacak İsim Bile Duyuruldu
Avcılar'da Trafik Kavgası! Tekme ve Yumruklarla Birbirlerine Girdiler Avcılar'da Trafik Kavgası! Tekme ve Yumruklarla Birbirlerine Girdiler
Gürültüsünden Rahatsız Olduğu Komşusunun Evini Bastı, Tehditler Savurdu: Seni Delik Deşik Edeceğim! Gürültüsünden Rahatsız Olduğu Komşusunun Evini Bastı, Tehditler Savurdu: Seni Delik Deşik Edeceğim!
Promosyon Yarışı Sürüyor! Vakıfbank Emeklilere Verdiği Ücreti Güncelledi Promosyon Yarışı Sürüyor! Vakıfbank Emeklilere Verdiği Ücreti Güncelledi
ÇOK OKUNANLAR
Tırnak Makaslarındaki Bu Delik Bakın Ne İşe Yarıyormuş Tırnak Makaslarındaki Bu Delik Bakın Ne İşe Yarıyormuş
Meteoroloji'den 18 İl İçin Uyarı! Gök Gürültülü Sağanak Bekleniyor Gök Gürültülü Sağanak Bekleniyor
Fenerbahçe Mutlu Sona Ulaştı: Yeni Transferi İstanbul'a Geliyor Fenerbahçe'nin Yeni Transferi İstanbul'a Geliyor
Donald Trump'a Suikast Girişimi Trump'a Silahlı Saldırı Kanlar İçerisinde Kaldı
Türkiye Bu Dehşetle Sarsılmıştı: Ölümcül İhmalde Çok Sayıda Gözaltı Kararı Ölümcül İhmalde Çok Sayıda Gözaltı Kararı