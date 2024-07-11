Hatay'da 7 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 7 düzensiz göçmen Hatay'da yakalandı. Aynı zamanda gözaltına alınan 2 göçmen kaçakçısı tutuklandı.
Hatay İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri Antakya-Belen kara yolunda şüpheli 2 otomobili durdurdu. Araçlarda bulunan Suriye uyruklu 7 kişinin, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi.
Yabancı uyrukluların ülkeye girişini sağladığı belirlenen S.C. ve A.T. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Yabancı uyruklu 7 kişi sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: AA