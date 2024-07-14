Gürültüsünden Rahatsız Olduğu Komşusunun Evini Bastı, Tehditler Savurdu: Seni Delik Deşik Edeceğim!

Adana'da bir kadın, gelen seslerden rahatsız olduğu gerekçesiyle komşusunun evini bastı. Kapıyı defalarca tekmeleyen kadın, 'Seni delik deşik edeceğim' diyerek tehditler savurdu.

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Gürültüsünden Rahatsız Olduğu Komşusunun Evini Bastı, Tehditler Savurdu: Seni Delik Deşik Edeceğim!

Adana'nın Seyhan ilçesi İsmetpaşa Mahallesi’nde sabah saatlerinde, ismi öğrenilemeyen bir kadın gürültü yaptıklarını söylediği komşusunun evini bastı.

TEHDİTLER SAVURDU

Komşusuna kapısını açmasını söyleyen kadın, açılmaması üzerine defalarca tekmeledi. Kadın, “Aç kapıyı seni aşağı atacağım. Seni delik deşik edeceğim. Sesiniz çıksın, hadi. Bak nasıl delik deşik ediyorum, seni. Bak sağ bırakıyor muyum seni?” ifadelerini kullandı.

Bu sırada evin penceresinden kadını cep telefonuyla görüntüleyen bir kız çocuğu ise “Videoya alıyorum” dedi. Saldırgan ise “Çek lan çek. Sesinizden bıktım be. Hadi çocuklarınızın sesi çıksın. Hadi dışarı çıkın da nasıl sizi delik deşik ediyorum” diyerek evden ayrıldı.

Kaynak: DHA

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