Avcılar'da Trafik Kavgası! Tekme ve Yumruklarla Birbirlerine Girdiler

İstanbul Avcılar'da Tahtakale Mahallesi Ispartakule Mevkii’ndeki trafik ışıklarında tekmeli yumruklu trafik kavgası yaşandı.

İki sürücü bilinmeyen bir nedenle direksiyon başında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine sürücüler ve yanlarındaki yolcular araçlarından indi. Tartışma kavgaya dönüşürken, sürücüler birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı.

Kavga eden taraflar, araya giren diğer sürücüler tarafından güçlükle sakinleştirildi.

Kaynak: DHA