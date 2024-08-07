Saniyeler İçinde Yerle Bir Oldu! Kolunu Kırdı Sonra Sallaya Sallaya Yıktı

Konya’da kentsel dönüşüm projesi kapsamında binaların yıkımı sürüyor. İş makinesi operatörünün 4 katlı bir binayı profesyonelce yıkması çevredekilerin takdirini topladı. Operatör önce zemin kattaki kolonu kırdı, kenara çekilip iş makinesi ile sarsıntıyla sallaya sallaya ustalıkla binayı yıktı. Bina saniyeler içinde yerle bir oldu.

Saniyeler İçinde Yerle Bir Oldu! Kolunu Kırdı Sonra Sallaya Sallaya Yıktı

Konya’nın Karapınar ilçesinde son dönemde hayata geçen en önemli yatırımlardan biri olan Sultan Selim Camii Kentsel Dönüşüm Projesi'nde çalışmalar devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Karapınar Belediyesi tarafından ortaklaşa yürütülen proje çerçevesinde bölgedeki binaların yıkımı sürüyor.

Saniyeler İçinde Yerle Bir Oldu! Kolunu Kırdı Sonra Sallaya Sallaya Yıktı - Resim : 1

SANİYELER İÇİNDE YIKILDI

Yaklaşık 2 aydır süren çalışmaların bugünkü bölümünde 4 katlı bir binanın yıkımı için iş makinesi operatörü bölgeye geldi. Binanın enkazının caddeye yayılmaması için hassas bir çalışma yürüten operatör, binanın arka tarafından kolonlardan birine zarar verip hızlıca binadan uzaklaştı. Daha sonra vatandaşların meraklı bakışları arasında iş makinesiyle zemine vurmaya başlayan operatör, sarsıntıyla binayı sallamaya başladı.

Kısa süre sonra bina çatırtıyla birkaç saniye içerisinde yerle bir oldu. Vatandaşlar binanın yıkılmasını cep telefonu ile görüntülerken, operatörün ustalığı çevredekilerin takdirini topladı.

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Kaynak: İHA

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