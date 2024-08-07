Şanlıurfa’da Acı Haber: Barajda Kadın Cesedi Bulundu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki Çamurlu Barajı'nda bir kadın cesedi bulundu. Kadının intihar ettiği üzerinde durulurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa’da Acı Haber: Barajda Kadın Cesedi Bulundu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki Çamurlu Barajı'nda çevredeki vatandaşlar tarafından fark edilen kadın cesedi, olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri tarafından sudan çıkarıldı. Yapılan ilk incelemelere göre B.K. (23) adlı kadının intihar ettiği ihtimali üzeride durulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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