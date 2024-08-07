Hastane Dönüşü Hastanelik Oldu!

Samsun'da hastaneden dönen yaşlı çiftin bulunduğu araç kaza yaptı. Kazada yaralanan 70 yaşındaki kadın tekrar hastaneye kaldırıldı.

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Hastane Dönüşü Hastanelik Oldu!

Samsun'un Canik ilçesi Belediyesi Evlerini Mahallesi İlkadım Bulvarı'nda trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Terme ilçesinde ikamet eden Ahmet Ceylan (72) ve eşi Fatma Ceylan (70), sağlık problemleri nedeniyle Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelerek muayene oldu. Yaşlı çift, hastanedeki işlemlerinin ardından evlerine gitmek için yola çıktı.

TEKRAR HASTANEYE KALDIRILDI

Ahmet Ceylan idaresindeki hafif ticari araç direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yol ayrımının başındaki refüje çarptı. Kazada yaralanan Fatma Ceylan, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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