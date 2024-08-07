Kastamonu'da Başlayan Orman Yangını Söndürüldü

Kastamonu'da ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin çalışması sonucu civardaki evlere sıçramadan söndürüldü.

Kastamonu'da Başlayan Orman Yangını Söndürüldü

Kastamonu'da ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi ile evlere sıçramadan söndürüldü.

Olay, Kastamonu-İstanbul karayolu üzerinde bulunan Polis Ormanı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, geniş bir alana yayıldı. Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın, yakınında bulunan evlere sıçramadan söndürüldü.

Kaynak: İHA

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Kastamonu Orman yangınları
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