Çuvala Dolanmış Halde Bulundu! Yardımına Vatandaşlar Yetişti
Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında denizde çuvala dolanan ve su üzerinde kıvranan caretta caretta yavrusu, bir teknedeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Kurtarılan caretta caretta cinsi yavru deniz kaplumbağası daha sonra denize bırakıldı.
Antalya'daki Alanya Kalesi açıklarında tekneyle gezintiye çıkan su sporları teknesi sahibi Sinan Üzüm, su üzerinde denizdeki çuvala dolanmış caretta caretta cinsi yavru deniz kaplumbağasını fark etti. Tekneye alınan caretta carettayı vatandaşlar çuvaldan kurtararak tekrar denize bıraktı. Caretta caretta, suya girmesiyle birlikte denizin dibine doğru yüzerek gözden kayboldu.
Kurtarma anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kameraya yansıyan görüntülerde, Üzüm'ün yavruyu sudan çıkardıktan sonra çuvaldan kurtarıp denize bırakması yer alıyor.
Kaynak: İHA
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