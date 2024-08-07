Çanakkale Açıklarında 8’i Çocuk 26 Kaçak Göçmen Yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulan lastik bot içinde 8’i çocuk 26 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler işlemlerin ardında geri gönderme merkezine teslim edildi.

Çanakkale Açıklarında 8’i Çocuk 26 Kaçak Göçmen Yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında kaçak göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye ekipler sevk edildi. Sahil Güvenlik gemisi ‘TCSG-84’ ve Sahil Güvenlik botu ‘KB-119’ tarafından hareket halinde durdurulan lastik bot içinde 8’i çocuk 26 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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Kaynak: İHA

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