Samsun’da Trafik Kazası: Otomobil, Polis Aracına Arkadan Çarptı
Samsun’un İlkadım ilçesinde meydana gelen trafik kazasında seyir halindeki polis ekip otosuna bir otomobil arkadan çarptı.
Kaza, Atatürk Bulvarı Valilik mevkisinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Emre Eren'in kullandığı 34 FV 4826 plakalı otomobil, seyir halindeki 55 A 7737 plakalı resmi polis aracına arkadan çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar oluşurken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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