Samsun’da Trafik Kazası: Otomobil, Polis Aracına Arkadan Çarptı

Samsun’un İlkadım ilçesinde meydana gelen trafik kazasında seyir halindeki polis ekip otosuna bir otomobil arkadan çarptı.

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Samsun’da Trafik Kazası: Otomobil, Polis Aracına Arkadan Çarptı

Kaza, Atatürk Bulvarı Valilik mevkisinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Emre Eren'in kullandığı 34 FV 4826 plakalı otomobil, seyir halindeki 55 A 7737 plakalı resmi polis aracına arkadan çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar oluşurken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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