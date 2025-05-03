Samsun'da Silah Kaçakçılarına Operasyon

Samsun'da silah kaçakçılarına düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. 2 ruhsatsız tabanca ile 36 mermi ele geçirildi.

Samsun'da Silah Kaçakçılarına Operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, yürüttükleri çalışmalar kapsamında, Samsun-Sinop kara yolundaki "Narko Alan" uygulama noktasında 2 aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca ile 36 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan İ.Ö. ve E.M'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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