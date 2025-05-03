İsrail'den Batı Şeria'ya Baskın! Bir Çocuk Yaralandı

Filistin Kızılayı, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentinin güneydoğusundaki Zebabide beldesine bağlı Kadem bölgesinde İsrail ordusunun gerçek mermiyle yaraladığı 13 yaşındaki bir çocuğun hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Görgü tanıkları da, İsrail güçlerinin kasabaya baskın düzenleyerek kasabanın ortasında mevzilendiğini, gerçek mühimmat ve ses bombaları attığını, bunun üzerine Filistinli gençlerle aralarında çatışmaların çıktığını bildirdi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: İHA