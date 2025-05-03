Kayseri’de Yolcu Otobüslerinde 1,5 Ton Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Kayseri-Malatya karayolunda jandarma tarafından durdurulan iki yolcu otobüsünde yapılan aramalarda 1,5 ton bandrolsüz kıyılmış tütün bulundu.

Kayseri’de Yolcu Otobüslerinde 1,5 Ton Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı KOM Şube Müdürlüğü ve Pınarbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kayseri-Malatya karayolu Solaklar Mahallesi’nde yol kontrol devriyesi sırasında iki yolcu otobüsünde arama gerçekleştirdi.

Çay ve tütün tespit köpeğinin tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramalarda, toplam 1,5 ton bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1 GözaltıSinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1 GözaltıYurttan Haberler

Kaynak: İHA

Etiketler
Kayseri Uyuşturucu
Meyve Suyu Diye Zehir Satmışlar! O Ülke Diken Üstünde, Acil Toplatma Kararı Alındı Meyve Suyu Diye Zehir Satmışlar! O Ülke Diken Üstünde, Acil Toplatma Kararı Alındı
Dünyada Hem En Çok Tüketilen Hem de Paraziti En Fazla Olan Balık! Resmen Zehir Saçıyormuş Dünyada Hem En Çok Tüketilen Hem de Paraziti En Fazla Olan Balık! Resmen Zehir Saçıyormuş
Bursa’da Makas Atan Lüks Otomobil Sürücüsüne Ceza Bursa’da Makas Atan Lüks Otomobil Sürücüsüne Ceza
Erzincan Kemaliye’de Anne Ayı ve Üç Yavrusu Doğada Görüntülendi Erzincan Kemaliye’de Anne Ayı ve Üç Yavrusu Doğada Görüntülendi
ÇOK OKUNANLAR
15 Yıl Boyunca Yılda 4 Kez Hasat Ediliyor, Eken Köşeyi Dönüyor! 15 Yıl Boyunca Yılda 4 Kez Hasat Ediliyor, Eken Köşeyi Dönüyor!
Geleceğin En Değerli Arsaları Tek Tek Açıklandı: İşte 10 Yıl İçinde Altın Gibi Değerlenecek Bölgeler Geleceğin En Değerli Arsaları Tek Tek Açıklandı: İşte 10 Yıl İçinde Altın Gibi Değerlenecek Bölgeler
Perşembe Geceleri Hep Aynı Saatte Mezardan Işık Çıkıyor! İsimsiz Mezarın Sırrı Yıllardır Çözülemiyor Perşembe Geceleri Hep Aynı Saatte Mezardan Işık Çıkıyor! İsimsiz Mezarın Sırrı Yıllardır Çözülemiyor
Bu Parayı Bankaya Koyan Yaşadı! Aylık 80 Bin Lira Getirisi Var Bu Parayı Bankaya Koyan Yaşadı! Aylık 80 Bin Lira Getirisi Var
Nike, Adidas, Skechers, Crocs... Ayakkabı Devleri İflasın Eşiğinde! Siparişler Durduruldu Nike, Adidas, Skechers, Crocs... Ayakkabı Devleri İflasın Eşiğinde! Siparişler Durduruldu