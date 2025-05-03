Kayseri’de Yolcu Otobüslerinde 1,5 Ton Kaçak Tütün Ele Geçirildi
Kayseri-Malatya karayolunda jandarma tarafından durdurulan iki yolcu otobüsünde yapılan aramalarda 1,5 ton bandrolsüz kıyılmış tütün bulundu.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı KOM Şube Müdürlüğü ve Pınarbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kayseri-Malatya karayolu Solaklar Mahallesi’nde yol kontrol devriyesi sırasında iki yolcu otobüsünde arama gerçekleştirdi.
Çay ve tütün tespit köpeğinin tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramalarda, toplam 1,5 ton bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
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