Bursa’da Makas Atan Lüks Otomobil Sürücüsüne Ceza

Bursa Osmangazi’de, seyir halindeki araçları tehlikeye atan lüks otomobil sürücüsüne, makas atarken yakalandığı görüntüler sonrası 16 bin 580 TL ceza kesildi, ehliyetine 2 ay el konuldu.

Bursa’da Makas Atan Lüks Otomobil Sürücüsüne Ceza

Bursa’nın Osmangazi ilçesi İzmir Yolu Caddesi’nde, 16 ARP plakalı lüks otomobilin sürücüsü, seyir halindeki diğer araçları hiçe sayarak makas attı. Tehlikeli manevralar, başka bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerin ortaya çıkması üzerine harekete geçen polis ekipleri, sürücü hakkında soruşturma başlattı. Yapılan incelemeler sonucu, lüks otomobil sürücüsüne 6 farklı maddeden toplam 16 bin 580 TL para cezası uygulandı. Ayrıca, sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.

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Kaynak: İHA

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