Erzincan Kemaliye’de Anne Ayı ve Üç Yavrusu Doğada Görüntülendi

Erzincan’ın Kemaliye ilçesi kırsalında, kış uykusundan uyanan bir anne ayı ve üç yavrusu doğada yiyecek ararken objektiflere yakalandı. Yaban hayatı fotoğrafçısı Arda Topaloğlu, dağlık alanda fotoğraf çekimi sırasında anne ayı ve yavrularıyla karşılaştı.

Bir süre bölgede yiyecek arayarak dolaşan ayılar, hem karadan hem de havadan görüntülendi. Anne ve yavru ayılar, daha sonra gözden kayboldu.

Kaynak: İHA