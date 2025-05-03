Karabük'te Hırsızlık Şüphelisi 3 Şahıs Tutuklandı

Karabük'te bir ikamette hırsızlık yaptığı belirlenen 3 şahıs çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Karabük'te Hırsızlık Şüphelisi 3 Şahıs Tutuklandı

Karabük'ün Kurtuluş Mahallesi'ndeki bir müstakil evden hırsızlık yapıldığı ihbarı sonrası polis ekipleri harekete geçti. Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek hırsızların kimliklerini tespit etti.

Yapılan çalışmalar sonucu hırsızlık olayına karıştıkları tespit edilen A.D., H.M. ve M.O.'nun yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelilerden H.M., kent merkezinde yakalanarak gözaltına alındı. A.D. ve M.O.'nun ise il dışından otobüsle Karabük'e geldikleri belirlenince, gerekli güvenlik önlemleri alınarak Bölge Trafik Uygulama Noktası'nda gözaltına alındı.

Gözaltına alınan üç şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer yandan, zanlıların çaldıkları değerlendirilen kesim motoru, iki olta, bir tüfek ve matkap; sahibine teslim edilmek üzere geri alındı.

Kaynak: İHA

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