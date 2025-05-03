Kırşehir'de Motosiklet Sürücülerine Yakın Markaj

Kırşehir’de ihbar üzerine harekete geçen ekipler motosikletleriyle çevreye rahatsızlık verdikleri tespit edilen 3 sürücüye toplam 83 bin 989 lira idari para cezası kesti.

Kırşehir'de Motosiklet Sürücülerine Yakın Markaj

Kaman İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri; ilçe çıkışı, köy bağlantı yolları ve köy içinde kasksız, plakasız ve abartı egzozlu motosikletlerle gürültü kirliliği yapıldığı yönündeki ihbarlar üzerine harekete geçti. Yapılan denetimlerde, Kurancılı köyü yakınlarında durdurulan 3 motosiklet üzerinde yapılan incelemede; sürücü belgesi bulunmayan Y.B., H.A.T. ve H.T. hakkında işlem yapıldı. Söz konusu kişilere toplam 83 bin 989 lira ceza kesildi.

Eksiklikleri bulunan motosikletler, yediemin otoparkına çekildi. Denetim sırasında bir motosikletin şase numarasının kazındığı belirlenmesi üzerine motosiklet sürücüsü hakkında ’belgede sahtecilik’ suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA

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