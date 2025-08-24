Samsun’da Kamyonet Devrildi! 1 Ölü, 2 Yaralı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Edinilen bilgilere göre, Ercan Şentaş (49) yönetimindeki 55 KS 109 plakalı kamyonet, Hacılıçay Mahallesi yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi.

Kazanın ardından olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Araçta bulunan Kübra Ç. (25) ve Hanife B. (54) çeşitli yerlerinden yaralanırken, sürücü Şentaş araç içinde sıkıştı.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan Ercan Şentaş’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Hayatını kaybeden sürücünün cenazesi, aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA