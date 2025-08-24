Antakya’da Trafik Kazası! 2 Kişi Yaralandı

Hatay’ın Antakya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin çarpışması sonucu araç sürücüleri yaralandı.

Kaza, Odabaşı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi üzerinde gerçekleşti. FİAT marka bir otomobil, karşı yönden gelen başka bir araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle FİAT büyük hasar görürken, her iki sürücü de yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve çevredeki vatandaşların yardımıyla araçlardan çıkarıldı. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından yapılan yaralılar, daha sonra hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili detaylı soruşturma başlattı.

