Diyarbakır’da Otomobil Devrildi! 3’ü Çocuk 8 Kişi Yaralandı
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, içinde 3 çocuk bulunan toplam 8 kişi yaralandı.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
A.T.'nin yönetimindeki ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil, Kömürcüler Mahallesi kırsal alanında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Olayın ardından 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.
Kazaya karışan sürücü ile birlikte araçta bulunan 3'ü çocuk toplam 7 kişi yaralanırken, yaralılar Çermik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: AA