Erzurum'da Firari Hükümlü Yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, aranan şahısların bulunması için sürdürdükleri operasyonlar kapsamında Palandöken ilçesinde çalışma gerçekleştirdi. Yapılan bu operasyon sonucunda, "çocuğun cinsel istismarı" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs ele geçirildi.

Yakalanan hükümlü, jandarma ve adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA