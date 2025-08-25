Samsun’da Engelli Sürücü, Hurdaya Dönen Araçla Çekici Üzerinde Doktor Randevusuna Gitti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Samsun’un Canik ilçesinde, Ordu’dan doktor randevusu için yola çıkan engelli sürücü S.B.’nin aracı, viyadükten inerken bariyerlere çarptı. 25 Ağustos 2025 tarihinde yaşanan kazada otomobil kullanılamaz hale gelirken, sürücü S.B. yara almadan kurtuldu. Ancak, akülü aracı olmadan hareket edemeyen S.B., hurdaya dönen otomobilinden inmeyi reddetti ve çekiciye yüklenen araçla birlikte Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

Olay, hastane önünde ilginç anlara sahne oldu. Çekici üzerindeki hurda araçtan akülü aracıyla inen S.B.’yi gören vatandaşlar, şaşkınlıklarını gizleyemedi. Engelli sürücü, akülü aracıyla hastaneye girerek randevusuna yetişti.

Olay, sosyal medyada da dikkat çekerken, S.B.’nin kararlılığı ve azmi takdir topladı. Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatırken, S.B.’nin sağlık durumunun iyi olduğu ve randevusunu tamamladığı öğrenildi. Olay, engelli bireylerin günlük yaşamda karşılaştığı zorluklara ve azimlerine dikkat çeken bir örnek olarak değerlendirildi.

Kaynak: İHA