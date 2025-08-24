Edirne Sınır Kapılarında Uyuşturucu Operasyonu! Yaklaşık 70 Kilo Ele Geçirildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Valilik tarafından yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat ekiplerinin farklı tarihlerde gerçekleştirdiği operasyonlar sonucu önemli miktarda uyuşturucuya el konulduğu belirtildi.

Kapıkule Sınır Kapısı’ndaki kontrollerde 40 paket halinde 46 kilo 674 gram ve 1 paket içinde 320 gram uyuşturucu bulundu. Pazarkule’deki aramalarda ise elektrikli bir aracın içine gizlenmiş 43 paket halinde 22 kilo 878 gram uyuşturucu madde tespit edildi.

Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: AA