Muğla'da Uyuşturucu ve Tarihi Eser Operasyonu! 3 Gözaltı

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenen uyuşturucu ve tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karaçam Mahallesi'nde yasa dışı kenevir ekimi yapıldığına dair gelen ihbar üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese yapılan baskında, A.Ö.'ye ait ev ve serada 5 bin 126 kök kenevir bitkisi, çeşitli miktarda uyuşturucu madde, 2 ruhsatsız av tüfeği, 122 adet fişek ile tarihi eser niteliği taşıyan 2 obje ele geçirildi.

Operasyon kapsamında A.Ö., B.Ö. ve A.Ö. isimli 3 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA

