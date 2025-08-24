Bursa'da Motosiklet Bariyere Çarptı! 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, Oylat Köprülü Kavşağı yakınlarında yaşandı. Ali Esen (56) yönetimindeki 34 YK 9677 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyere çarptı.

Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle sürücü Ali Esen ile motosiklette bulunan F.B.E. (27) ağır yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ancak Ali Esen, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Durumu kritik olan F.B.E. ise Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

