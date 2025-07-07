Samsun’da Eğlence Mekanına Silahlı Saldırı! 2 Yaralandı, 4 Şüpheli Aranıyor

Samsun’un Atakum ilçesinde bir eğlence mekanında meydana gelen silahlı saldırıda, iki çalışan dizlerinden vurularak yaralandı. Olayın ardından polis ekipleri, saldırıya karıştığı belirlenen dört şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Samsun’da Eğlence Mekanına Silahlı Saldırı! 2 Yaralandı, 4 Şüpheli Aranıyor
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Denizevleri Mahallesi’nde bulunan alkollü bir işletmede çalışan 44 yaşındaki O.N. ve 32 yaşındaki S.D.A., akşam saatlerinde silahlı saldırıya uğradı. Her iki çalışan da dizlerinden tabanca ile yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak hastaneye sevk etti. Yaralıların tedavisi sürüyor.

Polis ekiplerinin yaptığı araştırmalarda, saldırıyla bağlantılı olduğu düşünülen şüphelilerin Ü.S. (50), E.C. (38), A.D. ve B.İ. (25) olduğu belirlendi. Şüphelilerden E.C.’nin 27, B.İ.’nin 17, Ü.S.’nin 9, yaralılardan O.N.’nin 6 ve S.D.A.’nın ise 13 farklı suç kaydının bulunduğu tespit edildi.

Edinilen bilgilere göre, saldırının bir gün öncesinde O.N. ile E.C. arasında başka bir yerde çıkan kavganın, saldırının temel nedeni olduğu değerlendiriliyor.

Güvenlik güçleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: DHA

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