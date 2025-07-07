Denizli’de 343 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi

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Denizli’nin Sarayköy ilçesinde, Sarayköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Denizli İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen operasyonda, toplamda 343 kök Hint kenevir bitkisi ile 102 gram esrar maddesi bulundu. Operasyon kapsamında yakalanan şahıs, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak” ve “İzinsiz Kenevir Bitkisi Yetiştirmek” suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA