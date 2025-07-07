Isparta’da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şahıs Yakalandı

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Isparta İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yunus Timleri, geçtiğimiz Cumartesi günü Anadolu Mahallesi’nde bir ikamete operasyon düzenledi. Yapılan aramada, toplamda 4.3 gram metamfetaminin üç farklı parça halinde, 314 içimlik sentetik kannabinoidin ise 10 ayrı parça olarak ele geçirildi. Ayrıca, üç adet payp ve bir adet bong da bulundu.

Şüphelilerin kimlik kontrollerinde, bir kişinin “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı, diğer kişinin de aynı suçtan mahkeme kararıyla arandığı belirlendi. Gözaltına alınan şahıslar ile ele geçirilen materyaller, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne teslim edilerek adli süreç başlatıldı.

Kaynak: İHA