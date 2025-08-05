Samsun'da Cinayet Suçundan Aranan Hükümlü Yakalandı

Samsun'un Terme ilçesinde, hakkında 15 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Samsun'da Cinayet Suçundan Aranan Hükümlü Yakalandı
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İl Jandarma Komutanlığı, Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince, aranan hükümlülerin yakalanması için çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, "kasten öldürme" suçundan 15 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Y.U. (23) yakalandı.

Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA

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