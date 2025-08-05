Malatya'da Otomobil Motosiklete Çarptı: 1 Yaralı

Malatya’nın Darende ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

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Malatya'da Otomobil Motosiklete Çarptı: 1 Yaralı
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Kaza, Malatya-Kayseri karayolunun 24. kilometrede, Yeni Sanayi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Serkan Ş. (24) idaresindeki 44 AGC 528 plakalı otomobil, Malatya istikametinden Darende yönüne seyir halindeyken, aynı yönde ilerleyen Samed K. (28) yönetimindeki 44 AHU 929 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Malatya Trafik kazası
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