Samsun Merkezli 6 İlde Dolandırıcılık Operasyonu! 12 Kişi Gözaltında

Samsun merkezli 6 ilde gerçekleşen operasyonda motosikletlerdeki motor hacmi ile usulsüz oynayıp, kamuyu zarar uğratan 12 şüpheli, gözaltına alındı.

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Samsun Merkezli 6 İlde Dolandırıcılık Operasyonu! 12 Kişi Gözaltında
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Samsun'da 'Kamu zararına dolandırıcılık' ve 'Resmi belgede sahtecilik' suçlarına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı şüphelilerin motosikletlerdeki motor hacmi ile usulsüz oynadığını tespit etti.

Motosikletlere piston dönüşüm kiti eklenerek, motor hacimlerinin usulsüz şekilde artırıldığı tespit edildi. Bu yöntemle kamunun zarar uğratıldığı ve haksız kazanç elde edildiği belirlendi.

Bu bilgiler ışığında Samsun, Ordu, Ankara, Düzce, Bolu ve Sinop'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. 12 şüpheli, dün gözaltına alındı. Biri adli kontrol olmak üzere şüphelilerin tümü serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

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